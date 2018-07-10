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РВК анонсировала 10 новых фондов и сервис с услугами для инвесторов и стартапов
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РВК анонсировала 10 новых фондов и сервис с услугами для инвесторов и стартапов 

RB.ru 46 минут назад
Фото: RB.ru
Новые фонды
Раньше РВК занималась пятью типами фондов — классическими венчурными фондами, фондами для развития Национальной технологической инициативы (НТИ), корпоративными, зарубежными и целевыми.
Теперь к ним добавятся еще два типа — фонды для молодых управляющих команд с «либерализированными» требованиями к сотрудникам и фонды для вложений в проекты поздних стадий (раунды B, С и pre-IPO). В случае первого типа доля РВК в фонде не превысит 25% и 250 млн рублей, второго — 20% и 1,5 млрд рублей.
В целом в 2018-2020 годах компания планирует запустить 10 новых фондов. Сейчас РВК управляет 26 фондами с общим капиталом на 35,7 млрд рублей, доля РВК в них составляет 22,7 млрд рублей.
Платформа с сервисами для венчурного рынка
РВК также планирует запустить единую платформу со своими услугами для инвесторов и портфельных компаний.
«Например, инвесторам РВК окажет содействие в поиске управляющий команд и структурировании фондов. Фондам и управляющим компаниям — экспертную поддержку инвестиционных решений, помощь в работе на международных рынках, формировании пайплайна и развитии выходов», — пояснили в РВК.
Другие изменения
В РВК появится новый орган, который будет заниматься отбором управляющих компаний — инвестиционный комитет. Также РВК обещает внедрить новые стандарты — выбирать команды для фондов через открытые конкурсы с участием независимых экспертов и обеспечивать участие самих управляющих в капитале фондов в размере не менее 1% от капитала фонда.
Кроме того, в компании намерены изменить законодательство — до конца 2018 года РВК планирует представить в Минэкономразвития собственную стратегию по развитию венчурного рынка и прямых инвестиций в России, обещают в компании.
«В России венчурный рынок достиг нового этапа зрелости: на нем работает около двухсот венчурных фондов и управляющих команд, появились серийные инвесторы и технологические предприниматели, создан широкий спектр институтов развития. РВК обновляет набор инструментов и подходы к работе с венчурным сообществом, чтобы лучше отвечать запросу рынка на новой фазе его развития, давать «плечо» частному капиталу, расширять возможности для работы профессиональных рыночных игроков», — прокомментировал инвестиционный директор РВК Алексей Басов.
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