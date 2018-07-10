РВК анонсировала 10 новых фондов и сервис с услугами для инвесторов и стартапов

Новые фонды

Раньше РВК занималась пятью типами фондов — классическими венчурными фондами, фондами для развития Национальной технологической инициативы (НТИ), корпоративными, зарубежными и целевыми.

Теперь к ним добавятся еще два типа — фонды для молодых управляющих команд с «либерализированными» требованиями к сотрудникам и фонды для вложений в проекты поздних стадий (раунды B, С и pre-IPO). В случае первого типа доля РВК в фонде не превысит 25% и 250 млн рублей, второго — 20% и 1,5 млрд рублей.

В целом в 2018-2020 годах компания планирует запустить 10 новых фондов. Сейчас РВК управляет 26 фондами с общим капиталом на 35,7 млрд рублей, доля РВК в них составляет 22,7 млрд рублей.

Платформа с сервисами для венчурного рынка

РВК также планирует запустить единую платформу со своими услугами для инвесторов и портфельных компаний.

«Например, инвесторам РВК окажет содействие в поиске управляющий команд и структурировании фондов. Фондам и управляющим компаниям — экспертную поддержку инвестиционных решений, помощь в работе на международных рынках, формировании пайплайна и развитии выходов», — пояснили в РВК.

Другие изменения

В РВК появится новый орган, который будет заниматься отбором управляющих компаний — инвестиционный комитет. Также РВК обещает внедрить новые стандарты — выбирать команды для фондов через открытые конкурсы с участием независимых экспертов и обеспечивать участие самих управляющих в капитале фондов в размере не менее 1% от капитала фонда.

Кроме того, в компании намерены изменить законодательство — до конца 2018 года РВК планирует представить в Минэкономразвития собственную стратегию по развитию венчурного рынка и прямых инвестиций в России , обещают в компании.