Российская венчурная компания обновила инвестиционную стратегию

Совет директоров Российской венчурной компании (РВК) утвердил обновленную инвестиционную стратегию. РВК планирует увеличить число инвестиционных инструментов, внедрить новые стандарты взаимодействия с фондами и управляющими компаниями, а также создать комплексную платформу сервисов для развития участников венчурного рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Indicator.Ru.

Согласно новой стратегии РВК планирует с помощью новых стандартов работы упорядочить внутренние процедуры в соответствии с практикой аналогичных ей компаний, а также лучше управлять активами. Для того, чтобы повысить эффективность и прозрачность инвестиционных решений, в компании планируют создать так называемый Инвестиционный комитет. В него войдут топ-менеджеры РВК, а также независимые участники рынка и представители крупных компаний. Новая структура будет отбирать управляющие компании, делать заключения об инвестиционной привлекательности и рисках фондов.

Кроме того, в РВК появятся новые инвестиционные инструменты. К уже существующим пяти типам фондов — классическим венчурным фондам, фондам НТИ, корпоративным, зарубежным и целевым — добавятся фонды для молодых управляющих команд, состоящих из специалистов с успешным опытом предпринимательства, прямых и венчурных инвестиций, корпоративных инноваций. Доля РВК в таких фондах составит не более 25% и не более 250 миллионов рублей.

Также РВК запускает отдельную программу для поддержки инвестиций на более поздних стадиях. Фонды поздних стадий будут ориентированы на инвестиции в компании на раундах B, С и pre-IPO. Они позволят развивать систему выходов или follow-on раундов для фондов более ранних стадий, восполняя существующий пробел в инвестиционном цикле. Доля РВК в таких фондах составит не более 20% и не более 1,5 миллиардов рублей.

Всего в 2018-2020 году РВК намерена создать десять новых фондов. Сейчас компания управляет 26 фондами, четыре из которых были созданы в 2017 году. Общий объем капитала фондов составляет 35,7 млрд рублей. Доля РВК — 22,7 млрд руб.

Из других нововведений — РВК создаст платформу сервисов для всех участников венчурного рынка: инвесторов, управляющих и фондов, портфельных компаний. Например, инвесторам РВК будет помогать в поиске управляющих команд и структурировании фондов. Кроме того, РВК планирует улучшить работу, направленную на изменение законодательства в интересах венчурного сообщества, устранения барьеров для привлечения на рынок новых классов инвесторов, повышения прозрачности индустрии и подготовки глобальной отраслевой аналитики. До конца 2018 года РВК планирует представить в Минэкономразвития РФ проект «Стратегии развития венчурного рынка и рынка прямых инвестиций РФ » — комплексного документа государственного планирования, предлагающего прикладной набор шагов по повышению привлекательности венчурной отрасли для инвесторов.

«Обновление инвестиционной стратегии обусловлено как новым этапом в развитии РВК, так и эволюцией национальной венчурной индустрии. В России венчурный рынок достиг нового этапа зрелости: на нем работает около двухсот венчурных фондов и управляющих команд, появились серийные инвесторы и технологические предприниматели, создан широкий спектр институтов развития, — отмечает заместитель генерального директора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов . — В результате внедрения стратегии мы рассчитываем повысить эффективность, безопасность и доходность инвестиционной деятельности РВК, а также сформировать платформу для дальнейшего роста рынка венчурных инвестиций и опережающего технологического развития экономики России».

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