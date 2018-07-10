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ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Евразия моторс»
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ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Евразия моторс» 

АиФ Владимир 15 часов назад
ВТБ увеличил кредитный лимит группе компаний «Евразия моторс», крупнейшему автодилеру Омской области, на 150 млн рублей сроком до трех лет. В результате общий кредитный лимит компании в банке составляет 760 млн рублей.
Увеличение лимита позволит заемщику расширить бизнес по торговле подержанными автомобилями, а также открыть новый автосалон в рамках дилерского проекта с маркой KIA.
Сотрудничество с ГК «Евразия моторс» началось в 2014 году, и сейчас ВТБ является основным расчетным банком группы компаний «Евразия моторс».
«Автобизнес плавно возвращается к фазе роста, и мы намерены способствовать укреплению этой отрасли, оказывая поддержку перспективным проектам региональных предприятий. Уверен, что увеличение кредитного лимита позволит компании «Евразия моторс» успешно реализовать планы по расширению бизнеса», — отметил руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.
«Для любого бизнеса, включающего в себя различные направления деятельности, очень важны условия предоставления финансовой поддержки, особенно те, что позволяют оптимизировать временные и финансовые ресурсы, без отвлечения основных средств. Открытие нового дилерского центра KIA стало возможным, в том числе, благодаря поддержке ВТБ», — добавил собственник ГК «Евразия моторс» Илья Фридман.
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