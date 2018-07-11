Крупный автодилер получил от банка увеличение кредитного лимита

ВТБ увеличил кредитный лимит группе компаний «Евразия моторс», крупному автодилеру Омской области, на 150 млн рублей сроком до 3 лет. В результате общий кредитный лимит компании в банке составляет 760 млн рублей.

Увеличение лимита позволит заемщику расширить бизнес по торговле подержанными автомобилями, а также открыть новый автосалон в рамках дилерского проекта с маркой KIA.

Сотрудничество с группой компаний началось в 2014 году, и сейчас банк является для них основным расчетным

«Автобизнес плавно возвращается к фазе роста, и мы намерены способствовать укреплению этой отрасли, оказывая поддержку перспективным проектам региональных предприятий. Уверен, что увеличение кредитного лимита позволит компании успешно реализовать планы по расширению бизнеса», — говорит руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка Руслан Еременко.

«Для любого бизнеса, включающего в себя различные направления деятельности, очень важны условия предоставления финансовой поддержки, особенно те, что позволяют оптимизировать временные и финансовые ресурсы, без отвлечения основных средств. Открытие нового дилерского центра KIA стало возможным, в том числе, благодаря поддержке нашего банка-партнёра», — добавил собственник группы компаний Илья Фридман.