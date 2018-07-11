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Крупный автодилер получил от банка увеличение кредитного лимита
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Крупный автодилер получил от банка увеличение кредитного лимита 

АиФ 11 июля 2018
Фото: АиФ
ВТБ увеличил кредитный лимит группе компаний «Евразия моторс», крупному автодилеру Омской области, на 150 млн рублей сроком до 3 лет. В результате общий кредитный лимит компании в банке составляет 760 млн рублей.
Увеличение лимита позволит заемщику расширить бизнес по торговле подержанными автомобилями, а также открыть новый автосалон в рамках дилерского проекта с маркой KIA.
Сотрудничество с группой компаний началось в 2014 году, и сейчас банк является для них основным расчетным
«Автобизнес плавно возвращается к фазе роста, и мы намерены способствовать укреплению этой отрасли, оказывая поддержку перспективным проектам региональных предприятий. Уверен, что увеличение кредитного лимита позволит компании успешно реализовать планы по расширению бизнеса», — говорит руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка Руслан Еременко.
«Для любого бизнеса, включающего в себя различные направления деятельности, очень важны условия предоставления финансовой поддержки, особенно те, что позволяют оптимизировать временные и финансовые ресурсы, без отвлечения основных средств. Открытие нового дилерского центра KIA стало возможным, в том числе, благодаря поддержке нашего банка-партнёра», — добавил собственник группы компаний Илья Фридман.
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