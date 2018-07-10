Спрос на сигареты в РФ оказался выше, чем на алкоголь и кофе

МОСКВА , 10 июл — РИА Новости . Сигареты в 2017 году стали самой продаваемой категорией российского рынка товаров повседневного спроса (FMCG) в денежном выражении, говорится в сообщении табачной компании Japan Tobacco International (JTI) со ссылкой на данные ритейл-аудита компании Nielsen.

"Самой крупной товарной категорией FMCG-рынка в денежном выражении стали сигареты, которые обеспечили 14,4% от товарооборота всего рынка повседневных товаров, согласно данным Nielsen. Помимо табачных изделий в пятерку крупнейших по объему выручки товарных категорий также вошли пиво с долей 8,7%, водка — 6,3%, пастеризованное молоко — 2,5% и растворимый кофе — 2,2%", — говорится в сообщении.

Компания также указывает, что, согласно исследованию, JTI возглавила список крупнейших компаний российского рынка повседневных товаров по объему продаж в денежном выражении. «На долю JTI пришлось 5% от суммарного объема продаж потребительских товаров исследуемых категорий. В тройку крупнейших FMCG-компаний на российском рынке также вошли PepsiCo и Philip Morris International », — отмечается в релизе.