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Спрос на сигареты в РФ оказался выше, чем на алкоголь и кофе
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Спрос на сигареты в РФ оказался выше, чем на алкоголь и кофе 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сигареты в 2017 году стали самой продаваемой категорией российского рынка товаров повседневного спроса (FMCG) в денежном выражении, говорится в сообщении табачной компании Japan Tobacco International (JTI) со ссылкой на данные ритейл-аудита компании Nielsen.
"Самой крупной товарной категорией FMCG-рынка в денежном выражении стали сигареты, которые обеспечили 14,4% от товарооборота всего рынка повседневных товаров, согласно данным Nielsen. Помимо табачных изделий в пятерку крупнейших по объему выручки товарных категорий также вошли пиво с долей 8,7%, водка — 6,3%, пастеризованное молоко — 2,5% и растворимый кофе — 2,2%", — говорится в сообщении.
Компания также указывает, что, согласно исследованию, JTI возглавила список крупнейших компаний российского рынка повседневных товаров по объему продаж в денежном выражении. «На долю JTI пришлось 5% от суммарного объема продаж потребительских товаров исследуемых категорий. В тройку крупнейших FMCG-компаний на российском рынке также вошли PepsiCo и Philip Morris International», — отмечается в релизе.
Japan Tobacco International (JTI) — международный производитель табачной продукции, входит в группу Japan Tobacco. JTI была образована в 1999 году после приобретения Japan Tobacco бизнеса американской R. J. Reynolds за пределами США. Штаб-квартира JTI находится в Женеве. Среди брендов в портфеле компании — сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки «Русский стиль», «Петр I» и «Тройка».
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