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«Газпром» завершил строительство газопровода в Астраханской области
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«Газпром» завершил строительство газопровода в Астраханской области 

ТАСС 15 часов назад
АСТРАХАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. "Газпром" завершил основные работы по строительству ключевого звена в газификации северных районов Астраханской области — магистрального газопровода-отвода «Макат — Северный Кавказ — Хошеутово — Вольное — Харабали». В этот проект было инвестировано 3,2 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
В августе прошлого года президент РФ поручил Жилкину активизировать работу по газификации домов в регионе. Такое поручение он дал во время рабочей встречи с руководителем региона, сославшись на обращения, которые поступили к главе государства при подготовке «Прямой линии» из северных районов области. Уровень газификации области составляет 90,9%, неохваченными остаются северные районы региона: Ахтубинский, Харабалинский и Черноярский.
"В рамках инвестиционной программы газификации регионов России ПАО «Газпром» завершил основные работы по строительству газопровода-отвода «Макат — Северный Кавказ — Хошеутово — Вольное — Харабали», стоимость которого составляет 3,2 млрд рублей. Его ввод позволит подать газ в населенные пункты Харабалинского района и приступить к строительству газопровода — отвода от Харабали до Ахтубинска", — сказал Жилкин, выступая с инвестиционным посланием перед местными депутатами, представителями власти, бизнеса и общественности.
Как уточнил журналистам региональный министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Радик Харисов, «Газпром» завершил строительство первой очереди магистрального газопровода, сейчас идут пусконаладочные работы на трех газораспределительных станциях. Далее планируется строительство межпоселковых сетей, работы должны завершиться в первой половине 2019 года.
Строительство магистрального газопровода-отвода «Макат — Северный Кавказ — Хошеутово — Вольное — Харабали» началось в конце 2016 года. Проект включает в себя газопровод из стальных труб протяженностью 79,9 км, инженерно-технические средства охраны, три газораспределительные станции, дома операторов, ряд подъездных автомобильных дорог к сооружениям на объекте. Общий объем инвестиций, необходимый для газификации северных районов Астраханской области, — составляет порядка 12 млрд рублей.
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