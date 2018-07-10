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Правительство РФ продлит соглашение с Total по Харьягинскому месторождению до 2032 года
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Правительство РФ продлит соглашение с Total по Харьягинскому месторождению до 2032 года 

Rambler News Service 14 часов назад
Правительство РФ продлит соглашение о разделе продукции (СРП) на разработку Харьягинского месторождения с Total до конца 2031 года, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Поручить министру энергетики РФ Новаку А. В. подписать от имени правительства РФ дополнение №5 к соглашению между РФ в лице правительства и администрации Ненецкого автономного округа и французским акционерным обществом «Тоталь Разведка Разработка Россия» о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции, предусматривающее продление срока действия соглашения на 13 лет, начиная с 1 января 2019 года, до 31 декабря 2031 года включительно», — говорится в документе.
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