Часть активов и обязательств банка «Советский» перейдут к МКБ

Об этом сообщает «Российская газета».

Все клиенты банка «Советский» перейдут на полное обслуживание МКБ. Ранее банк выиграл конкурс Агентства по страхованию вкладов . Отмечается, что все условия по договорам банковских вкладов и счетов, в том числе ставки, не изменятся. Клиентов банка «Советский» начнут обслуживать в новой кредитной организации с 17 июля.

Отмечается, что передача МКБ обязательств перед кредиторами позволит полностью сохранить вклады физических лиц, в том числе вклады больше 1,4 миллиона рублей.