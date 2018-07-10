Часть активов и обязательств банка «Советский» перейдут к МКБ 

Об этом сообщает «Российская газета».
Все клиенты банка «Советский» перейдут на полное обслуживание МКБ. Ранее банк выиграл конкурс Агентства по страхованию вкладов. Отмечается, что все условия по договорам банковских вкладов и счетов, в том числе ставки, не изменятся. Клиентов банка «Советский» начнут обслуживать в новой кредитной организации с 17 июля.
Отмечается, что передача МКБ обязательств перед кредиторами позволит полностью сохранить вклады физических лиц, в том числе вклады больше 1,4 миллиона рублей.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Советский» 3 июля. ЦБ принял это решение «в связи со значением всех нормативов достаточности средств (капитала) кредитной организации ниже двух процентов».