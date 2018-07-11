Селекцией узбекского чая займется китайская компания

Ташкент, 11 июля / Синьхуа / — Партнером Узбекистана в развитии собственного производства чая станет китайская компания Вау Tea Group, сообщили во вторник в пресс-службе «Узбекпищепромхолдинг».

"Узбекистан работает с китайскими партнерами уже на протяжении двух лет. Наша первоначальная задача — насытить внутренний рынок. Сейчас ежегодно страна импортирует примерно 30 тыс. тонн чая", —отметили в пресс-службе.

Первый урожай узбекского чая планируется получить уже в будущем году, его урожайность составит от 3 до 5 тонн с гектара. Полноценное производство будет запущено после 2020 года, тогда же намечены и первые поставки чая высшего сорта в Европу. —0—