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Селекцией узбекского чая займется китайская компания
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Селекцией узбекского чая займется китайская компания 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 11 июля /Синьхуа/ — Партнером Узбекистана в развитии собственного производства чая станет китайская компания Вау Tea Group, сообщили во вторник в пресс-службе «Узбекпищепромхолдинг».
"Узбекистан работает с китайскими партнерами уже на протяжении двух лет. Наша первоначальная задача — насытить внутренний рынок. Сейчас ежегодно страна импортирует примерно 30 тыс. тонн чая", —отметили в пресс-службе.
Первый урожай узбекского чая планируется получить уже в будущем году, его урожайность составит от 3 до 5 тонн с гектара. Полноценное производство будет запущено после 2020 года, тогда же намечены и первые поставки чая высшего сорта в Европу. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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