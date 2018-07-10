Moody’s улучшило прогноз по рейтингам банка «Ак Барс»

Moody’s также повысило оценку собственной кредитоспособности банка "Ак Барс" (BCA) с "caa1" до уровня "b3". Агентство вместе с тем повысило долгосрочную оценку риска контрагента с уровня B2 до B1.

Согласно заключению Moody’s, как отмечается в сообщении банка"Ак Барс", изменение прогноза по долгосрочному депозитному рейтингу в национальной и иностранной валютах отражает мнение агентства о вероятности его повышения в случае дальнейшего развития банка в сторону финансовой независимости, улучшения качества активов и сохранения тренда по повышению доходности.

Ключевыми факторами, повлиявшими на положительный пересмотр Moody’s оценки собственной кредитоспособности "Ак Барса", стали оптимизация структуры баланса и увеличение капитала банка на фоне стабилизирующейся макроэкономической ситуации в России . Устойчивая база фондирования и комфортный уровень ликвидности способствуют росту оценки собственной кредитоспособности банка, указывается в собщении.

"Ак Барс" — крупнейший банк в Татарстане, один из самых крупных банков в Приволжском федеральном округе, работает на финансовом рынке с 1993 года, занимает 16 место в РФ по капиталу и 21 место по объему активов. Обслуживает более 3,1 млн частных лиц и более 67 тыс. корпоративных клиентов в РФ.