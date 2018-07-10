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Moody’s улучшило прогноз по рейтингам банка «Ак Барс»
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Moody’s улучшило прогноз по рейтингам банка «Ак Барс» 

ТАСС 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Рейтинговое агентство Moody’s Investor Service изменило прогноз по рейтингам банка "Ак Барс" (Татарстан) со стабильного на позитивный. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Moody’s также повысило оценку собственной кредитоспособности банка "Ак Барс" (BCA) с "caa1" до уровня "b3". Агентство вместе с тем повысило долгосрочную оценку риска контрагента с уровня B2 до B1.
Согласно заключению Moody’s, как отмечается в сообщении банка"Ак Барс", изменение прогноза по долгосрочному депозитному рейтингу в национальной и иностранной валютах отражает мнение агентства о вероятности его повышения в случае дальнейшего развития банка в сторону финансовой независимости, улучшения качества активов и сохранения тренда по повышению доходности.
Ключевыми факторами, повлиявшими на положительный пересмотр Moody’s оценки собственной кредитоспособности "Ак Барса", стали оптимизация структуры баланса и увеличение капитала банка на фоне стабилизирующейся макроэкономической ситуации в России. Устойчивая база фондирования и комфортный уровень ликвидности способствуют росту оценки собственной кредитоспособности банка, указывается в собщении.
"Ак Барс" — крупнейший банк в Татарстане, один из самых крупных банков в Приволжском федеральном округе, работает на финансовом рынке с 1993 года, занимает 16 место в РФ по капиталу и 21 место по объему активов. Обслуживает более 3,1 млн частных лиц и более 67 тыс. корпоративных клиентов в РФ.
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