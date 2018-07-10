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Южная Осетия осталась без интернета из-за аварии на оптико-волоконной линии
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Южная Осетия осталась без интернета из-за аварии на оптико-волоконной линии 

ТАСС 16 часов назад
ЦХИНВАЛ, 10 июля. /ТАСС/. Южная Осетия во вторник осталась без интернета из-за аварии на оптико-волоконной линии, принадлежащей российской компании ПАО «Газпром», сообщил ТАСС председатель комитета связи и массовых коммуникаций республики Хасан Гиголаев.
"Авария произошла на территории Южной Осетии на шестом километре магистрали в Дзауском районе республики. Сегодня утром в районе 09:30 мск практически одновременно у обоих операторов — компаний «Остелеком» и «Юг-телеком», обеспечивающих абонентов доступом к сети «Интернет», возникли проблемы", — сказал Гиголаев, отметив, что в республике работает лишь мобильный интернет посредством резервной линии «Остелекома».
По словам председателя комитета связи, специалисты «Газпрома» выехали на место аварии. «Точная причина аварии пока не известна, но выехавшие на место специалисты уверяют, что к вечеру интернет-связь будет восстановлена», — уточнил он.
"Газпром телеком" — дочернее предприятие ПАО «Газпром», является владельцем оптико-волоконной сети, протянутой из РФ в Южную Осетию вместе с газопроводом Дзуарыкау — Цхинвал.
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