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В Новотроицке появится водовод за 42 миллиона рублей
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В Новотроицке появится водовод за 42 миллиона рублей 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургская область получит 42 миллиона рублей на строительство водовода на новом предприятии в Новотроицке. Деньги выделил Фонд развития моногородов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Решение о выделении средств Новотроицку приняли на очередном заседании наблюдательного совета Фонда. На нем присутствовали глава Новотроицка Дмитрий Буфетов и вице-губернатор по финансово-экономической политике Наталья Левинсон. Проект водоснабжения питьевой и технической водой ООО «НСплав» будет реализовываться на условиях софинансирования: 42,1 млн рублей выделяет Фонд развития моногородов, 2,2 млн рублей поступят из бюджетов региона и муниципалитета.
Реализация проекта позволит создать в Новотроицке 2012 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 868,1 миллиона рублей. Объект введут в эксплуатацию во втором квартале 2019 года.
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