В Новотроицке появится водовод за 42 миллиона рублей

Оренбургская область получит 42 миллиона рублей на строительство водовода на новом предприятии в Новотроицке . Деньги выделил Фонд развития моногородов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Решение о выделении средств Новотроицку приняли на очередном заседании наблюдательного совета Фонда. На нем присутствовали глава Новотроицка Дмитрий Буфетов и вице-губернатор по финансово-экономической политике Наталья Левинсон . Проект водоснабжения питьевой и технической водой ООО «НСплав» будет реализовываться на условиях софинансирования: 42,1 млн рублей выделяет Фонд развития моногородов, 2,2 млн рублей поступят из бюджетов региона и муниципалитета.

Реализация проекта позволит создать в Новотроицке 2012 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 868,1 миллиона рублей. Объект введут в эксплуатацию во втором квартале 2019 года.