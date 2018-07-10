Челябинской области потребуется до 10 млрд рублей на расселение из ветхого жилья

Как уточнил чиновник, в Челябинской области 240 тыс. кв. м. жилья признано ветхо-аварийным после 1 января 2012 года. «По нашим оценкам, 9-10 млрд рублей надо для того, чтобы эту задачу решить», — сказал собеседник агентства.

В 2018 году власти региона выделили 1 млрд рублей из бюджета на расселение жителей из ветхого жилья. Объем программы, как ожидается, составит 25-26 тыс. кв. м.