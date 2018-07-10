Прибыль крупных и средних московских компаний выросла в январе-апреле почти на 30%

Прибыль крупных и средних московских компаний выросла почти на 30% с января по апрель 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

«Прибыль крупных и средних московских предприятий и организаций за четыре месяца 2018 г. возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,9%», — приводятся в материале слова вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной

Отмечается, что увеличение доходности московских промышленных компаний и предприятий, занятых в обслуживании населения — это пример роста экономики, а так же увеличения спроса москвичей и гостей столицы на товары и услуги.