Фонд развития моногородов одобрил займ в 1 млрд рублей на модернизацию завода в Чувашии

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Фонд развития моногородов предоставит займ в размере 1 млрд рублей для реализации проекта модернизации предприятия по производству солнечных модулей «Хевел», расположенного в городе Новочебоксарске на территории Чувашии . Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития, промышленности и торговли республики.

"Фонд развития моногородов одобрил софинансирование проекта в объеме 1 млрд рублей в период с 2018 года по 2019 год. Погашение указанного займа планируется осуществить в 2020-2026 годы", — говорится в сообщении.

Инвестиционный проект «Увеличение производительности технологической линии HJT» на базе завода «Хевел» в Новочебоксарске реализуется с сентября 2017 года. Согласно информации ведомства, проект предполагает выполнение плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности РФ по направлению «Оборудование для возобновляемых источников энергии». Предполагается, что после его реализации у предприятия появится собственная программа договоров на поставку модулей до 2022 года, расширится продуктовая линейка, на производстве внедрят новые перспективные решения.