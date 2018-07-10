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Фонд развития моногородов одобрил займ в 1 млрд рублей на модернизацию завода в Чувашии
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Фонд развития моногородов одобрил займ в 1 млрд рублей на модернизацию завода в Чувашии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фонд развития моногородов предоставит займ в размере 1 млрд рублей для реализации проекта модернизации предприятия по производству солнечных модулей «Хевел», расположенного в городе Новочебоксарске на территории Чувашии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития, промышленности и торговли республики.
"Фонд развития моногородов одобрил софинансирование проекта в объеме 1 млрд рублей в период с 2018 года по 2019 год. Погашение указанного займа планируется осуществить в 2020-2026 годы", — говорится в сообщении.
Инвестиционный проект «Увеличение производительности технологической линии HJT» на базе завода «Хевел» в Новочебоксарске реализуется с сентября 2017 года. Согласно информации ведомства, проект предполагает выполнение плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности РФ по направлению «Оборудование для возобновляемых источников энергии». Предполагается, что после его реализации у предприятия появится собственная программа договоров на поставку модулей до 2022 года, расширится продуктовая линейка, на производстве внедрят новые перспективные решения.
Группа компаний «Хевел» основана в 2009 году и является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входит производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в г. Новочебоксарск), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций) и Научно-технический центр в Санкт-Петербурге, который является единственной в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики.
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