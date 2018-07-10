Контракт на содержание новгородской трассы выиграли москвичи 

Подведены итоги аукциона на содержание федеральной автодороги Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков.
Победа досталась московской компании ООО «ПроектСтрой» с ценой 1 млн 21 млн рублей. Конкуренты из старорусского ООО «Дороги Приильменья» (1 млрд 27 млн) довольствовались вторым местом. Стартовая цена контракта, по данным сайта госзакупок, составляла 1 млрд 223 млн рублей. Контракт с победителем заключат сроком на пять лет с 1 июля 2018 года по 30 июня 2023 года. Заказчик — ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург ФДА». Подрядчику вверяется участок трассы в Новгородской области с 4 по 105 км с правом осуществления полного комплекса содержания дороги. Это зимняя и летняя уборка, устранение мелких дефектов, поддержание дорожного полотна в работоспособном состоянии, наблюдение за исправностью технических средств организации дорожного движения и многое другое.