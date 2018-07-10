Чистая прибыль PepsiCo снизилась на 8%

Чистая прибыль PepsiCo в I полугодии снизилась на 8%

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании американской PepsiCo Inc., в первом полугодии 2018 года снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,163 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 2,21 доллара против 2,38 доллара годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла на 3%, до 28,652 миллиарда долларов. Операционная прибыль увеличилась в отчетном периоде на 1% — до 4,835 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль PepsiCo, приходящаяся на акционеров, уменьшилась на 14%, до 1,82 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,28 против 1,46 во втором квартале 2017 года. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,52 доллара за акцию. Выручка компании при этом выросла на 2%, до 16,09 миллиарда долларов. Операционная прибыль увеличилась на 4% — до 3,028 миллиарда долларов.

"Большинство наших предприятий продемонстрировало очень хорошие результаты, особенно наши международные подразделения, которые показали продолжающийся рост на формирующихся и развивающихся рынках, а в секторе напитков Северной Америки отмечено последовательное улучшение показателей чистой выручки и операционной прибыли", — приводятся в сообщении слова главы PepsiCo Индры Нуйи (Indra Nooyi).

По итогам 2018 года компания ожидает органического роста выручки, как минимум, на 2,3%. Прибыль на акцию прогнозируется по итогам года в размере 5,7 доллара, свободный денежный поток — примерно в 6 миллиардов долларов. PepsiCo также сообщила, что рассчитывает выкупить собственные акции на сумму 2 миллиарда долларов и выплатить дивиденды в размере 5 миллиардов долларов до конца текущего года.