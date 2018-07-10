«Открытие Холдинг» оспаривает заниженную оценку недвижимости при ликвидации «Легион девелопмент»

Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга.

Компания «Буени холдинг лимитед» является акционером «Легион Девелопмент». На момент принятия решения о ликвидации «Легион Девелопмент» она входила в «Росгосстрах» . С 3 октября 2017 года компания входит в « Открытие Холдинг ».

На момент подачи заявления о банкротстве «Легион девелопмент» на балансе организации находился бизнес-центр на Большой Ордынке площадью 50 тыс. квадратных метров, кадастровая стоимость которого составляет 12,2 млрд рублей, а в соответствии с оценкой холдинга — 22,5 млрд рублей, векселя «Паканель консалт лимитед» на сумму 7,4 млрд рублей и акции страховой компании «Росгосстрах» на сумму 2,6 млрд рублей.

Ликвидатор оценил сумму требований кредиторов в 14,6 млрд рублей. Комплекс зданий на Большой Ордынке по балансовой стоимости он оценил в 885,8 млн рублей. Дебиторская задолженность также была оценена в 6,2 млрд рублей. О мерах, предпринятых ликвидатором по взысканию этой задолженности, указано не было. Также в дебиторскую задолженность не были включены векселя «Паканель консалт лимитед» на 7, 4 млрд рублей и акции «Росгосстраха» на 2,6 млрд рублей.

«Ликвидатор незаконно и необоснованно посчитал, что имущества ликвидируемого юридического лица будет недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Без согласия и уведомления акционера, компании «Буени холдинг лимитед», он обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о банкротстве юридического лица. При этом у г-на Кочкурова И. В. (ликвидатора. —Прим. ред.) имелись полномочия от акционера только на проведение добровольной ликвидации юридического лица ЗАО «Легион девелопмент», — поясняет в своем сообщении «Открытие Холдинг».

Арбитражный суд города Москвы решением от 28 января 2018 года признал заявление ликвидатора обоснованным и запустил упрощенную процедуру банкротства.

«В отношении ЗАО «Легион девелопмент» было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден г-н Губерский В. Н. АО «Открытие Холдинг» с таким решением несогласно, считает его незаконным, необоснованным и несправедливым», — уточняет компания.

«Открытие Холдинг» от лица «Буени холдинг лимитед» уже обращался с апелляционной жалобой об отмене решения о банкротстве. Девятым арбитражным апелляционным судом решение было оставлено в силе. Также холдинг подавал заявление о включении в состав лиц, участвующих в деле о банкротстве. Это позволило бы компании принимать участие в процедуре банкротства, рыночной оценке активов и их продаже с торгов. Однако Московский арбитражный суд регулярно переносит рассмотрение этого дела.

Конкурсным управляющим стоимость бизнес-центра на Большой Ордынке была оценена в 9,9 млрд рублей. Следующее заседание, где будет утверждаться оценка объектов недвижимости в 9,9 млрд рублей состоится 11 июля.

«В случае утверждения нерыночной оценки премиального бизнес-центра площадью 57 000 кв. м., расположенного в самом центре Москвы, вместе с земельным участком в 9,9 млрд рублей, АО «Открытие Холдинг» от лица компании «Буени холдинг лимитед» обратится с заявлением в кассационную инстанцию», — добавляет пресс-служба холдинга.