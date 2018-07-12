Comcast повысил предложение о покупке Sky 

Американский телекоммуникационный конгломерат Comcast повысил предложение по покупке британской телекоммуникационной компании Sky, которая владеет телеканалом Sky News, до $34 млрд Данное сообщение опубликовано на сайте конгломерата.
Ранее Comcast был готов заплатить за британскую компанию $31 млрд За покупку Sky ведут борьбу Comcast, Walt Disney Сo. и 21st Сentury Fox. Во владении последней находятся 39% акций британской компании. В апреле Walt Disney предлагала Sky $16,5 млрд за 61% акций.
Британские антимонопольные службы противодействуют покупке Sky телекомпанией 21st Century Fox, так как в этом случае, по их мнению, медиамагнат Руперт Мердок и его семья будут оказывать слишком большое влияние на СМИ Великобритании.
Ранее сообщалось, что 21st Century Fox повысила предложение по покупке Sky.