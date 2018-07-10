Предприниматели Подмосковья получили 3,2 млрд руб. кредитов в январе-июне благодаря господдержке

Около 3,2 млрд руб. получили предприниматели Подмосковья в коммерческих банках за I полугодие этого года благодаря государственной гарантийной поддержке, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«За I полугодие 2018 г. предприниматели Подмосковья получили в коммерческих банках 3,2 млрд руб. благодаря государственной гарантийной поддержке. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем поручительств в текущем году составил 682,5 млн руб., при этом 42% из общего объема предоставленных поручительств составили поручительства по программам льготного кредитования для субъектов МСП (программа 6,5% и программа льготного кредитования под 5%)», — говорится в сообщении.

Зампредседателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев , который цитируется в сообщении, отметил, что регион по масштабу гарантийной поддержки малого бизнеса неизменно входит в десятку лидирующих регионов. «За время деятельности гарантийного фонда более 800 субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области воспользовались гарантийной поддержкой при заключении кредитных договоров и договоров банковской гарантии. Основная масса заемщиков привлекает поручительства для кредитования на цели пополнения оборотных средств, среди других — инвестиционное развитие, рефинансирование. Примечательно, что доля инвестиционных кредитов с каждым годом возрастает и составляет сегодня уже 31% в действующем портфеле гарантийного фонда», — отметил он.

По данным ведомства, рынок кредитов МСБ за шесть месяцев текущего года в Московской области вырос на 10%. «Доступ к финансированию, увеличение объема кредитования, в том числе через гарантийный механизм, одна из ключевых задач государственной политики, поскольку банки часто отказывают заемщикам по причине нехватки обеспечения по кредиту. Кредиторы традиционно считают сектор МСП высоко рисковым. И именно гарантийная поддержка позволяет минимизировать риски — Московский областной гарантийный фонд выступает поручителем в объеме до 42,0 млн руб. и до 50% от суммы основного долга. Если требуется больший объем, привлекаются средства корпорации МСП. С фондом работает более 40 банков-партнеров», — отметили в пресс-службе.