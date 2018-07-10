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Группа «РВМ Капитал» продала бизнес–центр Sinop
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Группа «РВМ Капитал» продала бизнес–центр Sinop 

АСН-Инфо 47 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Издание «Деловой Петербург» сообщает, что инвестиционная группа «РВМ Капитал» продала бизнес–центр Sinop на Синопской набережной.
Покупатель — АО «Бизнеспроф». Сделка была закрыта в начале июня, ее условия не раскрываются. По подсчетам генерального директора Knight Frank St. Petersburg Николая Пашкова, стоимость бизнес-центра могла составить 2 млрд рублей. Таким образом, сделка могла стать крупнейшей на рынке офисной недвижимости с начала года.
БЦ «Синоп» расположен на Синопской набережной, 22. Площадь здания — 21 000 кв. м.
Крупнейшие арендаторы объекта — «Газпром Сахалин», «Газпром СПГ», Газпромбанк, «Согаз» и «Регус». Объект возвела Plaza Lotus Group Михаила и Бориса Зингаревичей. В дальнейшем группа продала актив столичной компании «РВМ Капитал» Сергея Орлова.
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