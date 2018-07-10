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В первом полугодии 2018-го объем сделок с жильем в Дубае составил $30 млрд
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В первом полугодии 2018-го объем сделок с жильем в Дубае составил $30 млрд 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По словам главы отдела исследований в Global Capital Partners Хусейна Алладина, сокращение сделок с недвижимостью в первом полугодии 2018 года произошло в основном в области строящихся объектов, которые пользовались высоким спросом в 2017 году. Основной причиной стал запуск меньшего числа проектов. Кроме того, инвесторы сейчас всё чаще предпочитают уже готовые решения, так как разница в ценах между такими объектами и проектами на стадии строительства — всё меньше, сообщает Khaleej Times.
В первые шесть месяцев 2018 года районы Business Bay и Dubai Marina были лидерами в плане выбора инвесторов: 1 934 и 1 445 сделок соответственно. В Al Merkadh было заключено 1 262 сделки. С точки зрения стоимости также лидирует Business Bay — здесь приобрели недвижимость более чем на $1,1 млрд В Dubai Marina — на $790 млн, а в Al Merkadh — на $570 млн  Генеральный директор DLD Султан Бутти бин Мейрен сказал, что стратегические решения правительства оказали значительное влияние на устойчивый рост и укрепление конкурентоспособности национальной экономики. Предоставление инвесторам резидентской визы ОАЭ на срок до 10 лет и сокращение государственных пошлин, включенных в предыдущие инициативы, станут важнейшими стимулами для экономического роста эмирата, так как окажут положительное влияние на снижение издержек бизнеса и поддержат позицию Дубая как одного из лучших инвестиционных направлений в мире.
В то время как инвесторы из ОАЭ заняли первое место как по количеству, так и по стоимости сделок (2 986 договоров на сумму $1,9 млрд), индийцы оказались на втором месте, заключив 3 218 сделок на $1,6 млрд За ними последовали граждане Саудовской Аравии, чьи вложения составили $1 млрд и 1 415 сделок. В список ТОП-10 инвесторов также вошли граждане Великобритании, Пакистана, Китая, Египта, Иордании и Франции.
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