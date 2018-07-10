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Росатом ведет переговоры о поставках в Европу российского углеволокна
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Росатом ведет переговоры о поставках в Европу российского углеволокна 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Компания UMATEX (дивизион «Перспективные материалы и технологии» госкорпорации «Росатом») ведет переговоры о поставках своей продукции из углеволокна для европейского производителя компонентов автомобилей, сообщил генеральный директор UMATEX Александр Тюнин.
"Могу сказать с гордостью, что ровно месяц назад наш материал успешно прошел тестирование в одном из крупнейших австрийских производителей автокомпонентов, компанией с оборотом 2 миллиарда долларов. Наш материал признан полностью соответствующим и японским, и европейским, и американским аналогам. Сегодня мы приступили к коммерческим переговорам, чтобы начать поставки", — сказал Тюнин во вторник на форуме «Иннопром-2018».
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