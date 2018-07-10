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ЦБ: Московский кредитный банк получит часть имущества и обязательств банка «Советский»
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ЦБ: Московский кредитный банк получит часть имущества и обязательств банка «Советский» 

Rambler News Service 2 часа назад
«Агентство по страхованию вкладов» выбрало в качестве банка-приобретателя части имущества и обязательств банка «Советский» Московский кредитный банк. Московскому кредитному банку будут переданы обязательства перед кредиторами банка «Советский», требования которых подлежат удовлетворению в составе первой очереди, сообщила пресс-служба ЦБ.
«В соответствии с согласованным планом урегулирования банку «Московский кредитный банк» будут переданы обязательства перед кредиторами банка «Советский», требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди (за исключением индивидуальных предпринимателей), что позволит сохранить вклады физических лиц клиентов банка «Советский» в полном объеме, включая вклады, превышающие страховую сумму — 1,4 млн рублей», — говорится в сообщении ЦБ.
Отмечается, что «Московский кредитный банк» должен приступить к обслуживанию вкладчиков банка «Советский» не позднее 17 июля 2018 года.
Также ЦБ сообщил, что договоры банковских вкладов и счетов передаются МКБ на тех же условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения и пообещал, что условия удовлетворения требований кредиторов второй и третьей очередей будут улучшены. При этом страховое возмещение вкладчику — индивидуальному предпринимателю будет выплачено в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке «Советский», но не более 1,4 млн рублей в совокупности.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский» 3 июля. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация по состоянию на 1 июня 2018 года занимала 111-е место в банковской системе России.
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