ЦБ: Московский кредитный банк получит часть имущества и обязательств банка «Советский»

«В соответствии с согласованным планом урегулирования банку «Московский кредитный банк» будут переданы обязательства перед кредиторами банка «Советский», требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди (за исключением индивидуальных предпринимателей), что позволит сохранить вклады физических лиц клиентов банка «Советский» в полном объеме, включая вклады, превышающие страховую сумму — 1,4 млн рублей», — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что «Московский кредитный банк» должен приступить к обслуживанию вкладчиков банка «Советский» не позднее 17 июля 2018 года.

Также ЦБ сообщил, что договоры банковских вкладов и счетов передаются МКБ на тех же условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения и пообещал, что условия удовлетворения требований кредиторов второй и третьей очередей будут улучшены. При этом страховое возмещение вкладчику — индивидуальному предпринимателю будет выплачено в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке «Советский», но не более 1,4 млн рублей в совокупности.