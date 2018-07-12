Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка «Таатта»

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, банка «Таатта» . Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам банка «Таатта» начнутся не позднее 19 июля 2018 года.

Центробанк с 5 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Таатта». Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества, отмечали в ЦБ.

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