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Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка «Таатта»
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Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка «Таатта» 

Банки.ру 6 часов назад
Фото: Прайм
Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, банка «Таатта». Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
«ПАО Сбербанк и ПАО КБ «Восточный» будут осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации банк «Таатта» АО, проживающим во всех субъектах Российской Федерации кроме вкладчиков банка, проживающих в г. Уяр (Красноярский край), а также вкладчиков, проживающих в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Таатта» АО, проживающим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе будет осуществлять РНКБ Банк (ПАО)», — говорится в сообщении.
Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам банка «Таатта» начнутся не позднее 19 июля 2018 года.
Центробанк с 5 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Таатта». Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества, отмечали в ЦБ.
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