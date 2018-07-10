Часть активов и обязательств банка «Советский» передадут МКБ

"В соответствии с согласованным Банком России Планом участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств АО Банк «Советский» Агентством осуществлен конкурсный отбор банка-приобретателя части имущества и обязательств банка. Победителем конкурса, состоявшегося 09.07.2018, признано ПАО «Московский кредитный банк», — говорится в сообщении регулятора.

На полное обслуживание в МКБ перейдут все клиенты — физические лица банка «Советский». Условия по договорам банковского вклада и банковского счета будут сохранены, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения. Обслуживать вкладчиков банка «Советский» МКБ должен начать не позднее 17 июля 2018 г.

МКБ будут переданы обязательства перед кредиторами первой очереди банка «Советский». Это позволит сохранить вклады физических лиц — клиентов банка «Советский» в полном объеме, включая вклады, превышающие страховую сумму — 1,4 миллиона рублей, отметили в ЦБ.

В целом, реализация процедуры передачи активов и обязательств позволит ускорить расчеты с кредиторами первой очереди и улучшить условия удовлетворения требований кредиторов второй и третьей очередей.