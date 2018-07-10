Ещё
Часть активов и обязательств банка «Советский» передадут МКБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Часть активов и обязательств банка «Советский» передадут МКБ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Московский кредитный банк (МКБ) получит часть активов и обязательств банка «Советский», выиграв конкурс Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщает Центробанк России.
"В соответствии с согласованным Банком России Планом участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств АО Банк «Советский» Агентством осуществлен конкурсный отбор банка-приобретателя части имущества и обязательств банка. Победителем конкурса, состоявшегося 09.07.2018, признано ПАО «Московский кредитный банк», — говорится в сообщении регулятора.
На полное обслуживание в МКБ перейдут все клиенты — физические лица банка «Советский». Условия по договорам банковского вклада и банковского счета будут сохранены, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения. Обслуживать вкладчиков банка «Советский» МКБ должен начать не позднее 17 июля 2018 г.
МКБ будут переданы обязательства перед кредиторами первой очереди банка «Советский». Это позволит сохранить вклады физических лиц — клиентов банка «Советский» в полном объеме, включая вклады, превышающие страховую сумму — 1,4 миллиона рублей, отметили в ЦБ.
В целом, реализация процедуры передачи активов и обязательств позволит ускорить расчеты с кредиторами первой очереди и улучшить условия удовлетворения требований кредиторов второй и третьей очередей.
Российская Газета: последние новости
В Ростуризме рассказали, что ждет клиентов туроператора "Аврора-БГ" Цукерберг обошел Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg Удастся ли России повторить рекорд 2017 года по урожаю зерна
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог221
Россия установила космический рекорд227
Российского «Охотника» назвали выдумкой66
Тест: Знаете военную технику СССР?
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение