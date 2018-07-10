Забайкалье погасит долги за пригородные перевозки за 15 лет

Сегодня губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала соглашения с Забайкальской железной дорогой и АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» (ЗППК) о реструктуризации задолженности региона перед пассажирской компанией. Сообщение об этом размещено на официальном портале Забайкальского края.

В сообщении говорится, что документы предполагают погашение задолженности перед ЗППК за 2012-2017 годы, сложившейся в результате государственного регулирования тарифов на перевозки в пригородном сообщении.

«За всю историю существования пассажирской компании нам впервые удалось договориться по всем пунктам. Главное — мы урегулировали сумму, по этому поводу были очень большие разногласия… И сегодня мы можем говорить о том, что эта сумма действительно справедлива и ее нужно возмещать», — приводится комментарий главы региона.

По словам министра территориального развития края Виктора Паздникова, график погашения рассчитан на 15 лет. Он предполагает выплату в первые годы реструктуризации сумму задолженности меньшими долями, чем в последующих. Между тем, сама сумма задолженности в сообщении не указывается.

АО ЗППК работает на территории Забайкальского края и Амурской области . 51% акций принадлежит ОАО РЖД , 49% — Забайкальскому краю. В 2016 году компания перевезла 885,2 тыс. пассажиров.

«Фактические убытки ЗППК в 2016 г. составили 373,6 млн рублей. Компенсировано из регионального бюджета 8 млн руб. или 2,1%. За период 2011-2016 гг. не компенсированные субъектом убытки составляют 2,74 млрд рублей», — говорится в годовом отчете ЗППК по итогам 2016 года.

В отчете за 2017 год сообщалось, что убытки компании составили 382 млн руб. В прошлом году арбитражный суд Забайкальского края принял два решения о взыскании с региона в пользу АО ЗППК в общей сложности 175,2 млн руб.