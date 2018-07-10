Takeda получила разрешение США на покупку Shire

Москва, 10 июля — «Вести. Экономика» Японский фармацевтический гигант Takeda еще на один шаг приблизился к мировому лидерству в сфере производства медикаментов. Компания получила безусловное разрешение от Федеральной торговой комиссии США на покупку ирландской Shire Plc.

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О приобретении японской Takeda ирландской компании Shire за $62 млрд было объявлено в начале мая 2018 г. Покупка была одобрена советами директоров обеих компаний. Ждать согласия американского регулятора пришлось 2 месяца. Однако сделка еще не закрыта: для этого необходимо разрешение регулирующих органов в Китае, Европейском союзе, в Бразилии и еще примерно 20 юрисдикциях, а также согласие акционеров обеих компаний. Японцы сомневаются Японские держатели бумаг Takeda активно критикуют планы по расширению компании. Они обеспокоены возможными рисками, связанными с кредитными рейтингами Takeda и ее дивидендной политикой. После объявления о поглощении Shire акции Takeda упали на 20%. Правда, эксперты полагают, что разрешение США сыграет компании на руку в переговорах с акционерами. ∎Один из самых больших шагов, которые должен пройти Takeda, — это получение одобрения со стороны своих акционеров, а тот факт, что они получили одобрение со стороны США, поможет убедить акционеров в сделке∎, — прокомментировал ситуацию старший советник по рынку SBI Securities Co Киёко Амэмия.28 мнений из ЕС Рассмотрение сделки в Европе может оказаться более пристальным, чем в США. Фармацевтические сделки подробно изучает Европейская комиссия, ведь регуляторы рассматривают, как производители лекарственных средств конкурируют в каждой из 28 стран блока, где национальные системы здравоохранения покупают и финансируют лекарства по-разному. Впрочем, эксперты полагают, что Европа все-таки даст согласие на сделку. Глобальная перестройка Если все необходимые разрешения будут получены, поглощение может состояться в первом полугодии 2019 г. Как заявляют в Takeda, итогом станет появление лидирующей компании в сфере биофармацевтики со штаб-квартирой в Японии. При этом, как отмечает Bloomberg, сделка радикально изменит фармацевтическую отрасль Японии, расширяя ее охват и, в частности, укрепляя глобальные каналы для производства дорогостоящих препаратов, использующихся для лечения редких заболеваний. В самой Takeda ранее отметили, что сделка ∎объединит взаимодополняющие позиции [компаний] в гастроэнтерологии и неврологии, обеспечит лидирующие позиции в сегменте препаратов для лечения редких заболеваний и плазмотерапии, что усилит позиции в онкологии∎.