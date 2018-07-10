Вклады «Советского» заберет Московский кредитный банк

На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у трижды санированного «Советского», и объявил о том, что активы и обязательства банка — первая и вторая очереди кредиторов — будут переданы. Банк должен был передать около 37 млрд руб. обязательств, в основном это средства вкладчиков. Однако качественных активов у «Советского» не хватало, чтобы можно было передать такую сумму, и поэтому ЦБ перед отзывом у него лицензии провел на его балансе замену имущества. Регулятор выдал депозит на 34,2 млрд руб. на пять лет Автовазбанку (АВБ), вошедшему в Фонд консолидации банковского сектора. АВБ выкупил у «Советского» проблемные активы «для обеспечения принципа эквивалентности размера передаваемых обязательств стоимости передаваемого имущества». Работу с этими проблемными активами будет вести Фонд плохих долгов, создаваемый на базе банка «Траст» «Рост банка» . Позже к объединенной структуре присоединится АВБ.

Требования индивидуальных предпринимателей не передавались, объявил ЦБ. Они получат страховое возмещение от АСВ. К обслуживанию вкладчиков «Советского» МКБ приступит с 17 июля.

МКБ традиционно развивался в Москве Московской области , у банка сильная cеть в этих регионах и достаточно компетенций для того, чтобы расширять географию присутствия, передала пресс-служба банка слова первого зампред правления Михаила Полунина . «Благодаря работе в рамках данного проекта, мы сможем выйти в Северо-Западный и Центральный регионы с минимальными затратами на организацию сети и на привлечение клиентов», — сказал он.