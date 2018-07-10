ФАС поддерживает снижение максимальной доли рынка для торговых сетей до 15%

ФАС поддерживает снижение максимальной доли рынка для торговых сетей в регионах с 25% до 15%, заявил начальник отдела торговли и непроизводственных услуг управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Михаил Гуленков в ходе совещания о совершенствовании закона «О торговле» на площадке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике.

«В принципе, это предложение о снижении допустимого порога с 25% до 15% он в принципе Федеральной антимонопольной службой поддерживается», — сказал он.

Он добавил, что в настоящее время в ФАС регулярно поступают обращения от органов государственной власти, от различных организаций, в частности, от мелких розничных организаций, о том, торговые сети практическим монополизируют рынок розничной торговли. «При этом формально этот 25%-ный порог соблюдается», — добавил он.