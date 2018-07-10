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ФАС поддерживает снижение максимальной доли рынка для торговых сетей до 15%
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ФАС поддерживает снижение максимальной доли рынка для торговых сетей до 15% 

Rambler News Service 2 часа назад
ФАС поддерживает снижение максимальной доли рынка для торговых сетей в регионах с 25% до 15%, заявил начальник отдела торговли и непроизводственных услуг управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Михаил Гуленков в ходе совещания о совершенствовании закона «О торговле» на площадке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике.
«В принципе, это предложение о снижении допустимого порога с 25% до 15% он в принципе Федеральной антимонопольной службой поддерживается», — сказал он.
Он добавил, что в настоящее время в ФАС регулярно поступают обращения от органов государственной власти, от различных организаций, в частности, от мелких розничных организаций, о том, торговые сети практическим монополизируют рынок розничной торговли. «При этом формально этот 25%-ный порог соблюдается», — добавил он.
В июне прошлого года Минпромторг предложил разрешить сетям занимать больше 25% рынка в случае, если сеть приобрела торговый объект, когда доля компании не превышала 25%, а также в случае приобретения дополнительной торговой площади на земельном участке, арендованном до превышения доли на рынке. ФАС не поддерживала данное предложение.
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