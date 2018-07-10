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Удмуртия возьмет кредиты на 5 млрд рублей
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Удмуртия возьмет кредиты на 5 млрд рублей 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия планирует взять пять кредитов в банках на общую сумму 5 млрд рублей. Распоряжение об осуществлении государственных заимствований подписал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.
В соответствии с документацией, регион планирует вернуть полученные средства в течение полугода. Максимальная начальная ставка по кредиту составляет 7,7% годовых, цена каждого из пяти контрактов — 38,5 млн рублей.
По данным Минфина Удмуртии, на 1 июня 2018 года госдолг республики составил 48,3 млрд рублей. Из них 13,1 млрд рублей (27%) приходились на коммерческие кредиты, 26,2 млрд рублей (54%) — бюджетные заимствования, 9 млрд рублей (19%) на государственные ценные бумаги. На 1 января госдолг составлял 48,9 млрд рублей (18,5 млрд рублей — коммерческие кредиты, 21,4 млрд рублей — бюджетные кредиты, 9 млрд рублей — ценные бумаги региона).
Госдолг Удмуртии Infogram
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