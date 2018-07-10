АСВ обнаружило в московском банке «Солидарность» более 8,5 млрд рублей недостачи

В ходе инвентаризации имущества московского банка «Солидарность» выявлена недостача на сумму 8 млрд 502,706 млн рублей. Об этом сообщает во вторник Агентство по страхованию вкладов, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в банке.

Как уточняется, наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации оригиналов кредитных договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами (8 млрд 271,782 млн рублей). Оставшаяся сумма недостачи приходится на статью «прочие активы» (208,106 млн рублей) и на основные средства (22,818 млн), она образовалась в связи с отсутствием подтверждающих документов и непередачей имущества.

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску и возврату имущества», — отмечают в АСВ.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (мебель, банковское оборудование и оргтехника, земельный участок) в количестве 3 097 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

Лицензия у столичного банка «Солидарность» была отозвана 15 декабря 2017 года. В январе-2018 Центробанк сообщал о «дыре» в балансе кредитной организации в размере 7,15 млрд рублей. В апреле этого года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

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