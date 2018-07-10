Алюминиевый завод в Волгограде возобновит первичное производство алюминия спустя пять лет

В августе 2013 года руководство компании «Русал» законсервировало электролизное производство на заводе в Волгограде из-за падения цен на алюминий на мировом рынке. В то же время поднялась цена на отечественном оптовом рынке электроэнергии. Однако руководство компании неоднократно заявляло о консервации электролизного производства как о временной мере.

"Уже осенью на алюминиевом заводе откроется фабрика обожженных анодов, сейчас здесь идут пуско-наладочные работы. Также осенью будет запущено электролизное производство алюминия. Затем мы переходим к новому этапу реализации проекта под названием «алюминиевая» долина. Будут созданы новые дополнительные мощности и новые производства. Это очень масштабный и амбициозный проект государственно-частного партнерства", — сказал Бочаров.

По словам губернатора, в ходе поездки на алюминиевый завод он убедился, что «все данные компанией РУСАЛ правительству РФ Минпромторгу РФ выполняются в полном объеме, все идет по графику». Бочаров отметил, что для устойчивости предприятия надо создавать дополнительные производства. «Наша задача — создать такие производства, которые будут работать при всех санкциях. Тогда это и будет алюминиевый кластер, но основа его — это производство алюминия, обожженных анодов, современного литейного производства», — подчеркнул губернатор.

Гендиректор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев уточнил, что «в реализацию проекта запуска анодной фабрики вложено порядка 8 млрд рублей, в проект возобновления на заводе электролизного производства алюминия — 7-8 млрд рублей, думаю уже в сентябре электролизное производство запустим». «Производственные мощности после реализации этих проектов составят первичного алюминия 55-60 тыс. тонн [в год], обожженных анодов — 104 тыс. тонн, алюминиевых порошков и пасты порядка 10 тыс. тонн. В период консервации завода на предприятии работало 460 человек, сейчас у нас трудится 1 тыс. 760 человек, с учетом развития производства будет еще примерно на 1 тыс. человек больше», — сказал гендиректор.