«Хозяин Курил»: кому принадлежит дальневосточная рыба

Приехавший на Курилы еще в середине 80-ых ленинградец Верховский создал на островах, о принадлежности которых Россия долгие годы спорит с Японией, многомиллионный бизнес. Холдинг Верховского «Гидрострой» построил на Итурупе большую часть инфраструктуры: дороги, больницы, детские сады — в том числе и аэропорт «Ясный» стоимостью почти 6 млрд рублей. Основным инвестором выступало государство, которое с середины 1990-х финансирует программы по развитию Курил. С 2016 года до 2025 года действует новая программа стоимостью 80,9 млрд рублей (федеральных и областной бюджеты оплачивают 61,1 млрд рублей).

Параллельно Верховский успешно развивал рыбный бизнес (он всегда был важной частью программ по развитию Курил). Сегодня экс-сенатор (его полномочия в Совете Федерации истекли в прошлом году) — крупнейший рыбопромышленник на Дальнем Востоке. Входящая в «Гидрострой» компания «Остров Сахалин» стала владельцем 96,38% акций Преображенской базы тралового флота (ПБТФ), одной из крупнейших промысловых компаний Приморья. Условия сделки обсуждались как минимум с 2016 года, а прежними собственниками ПБТФ считались родственники сахалинского губернатора Кожемяко: его супруга Ирина Герасименко, сестра Ольга Кравченко и сын Никита. Они же, согласно данным СПАРК владеют долями в компаниях, входящих в ГК Salmonica («Тымлатский рыбокомбинат», «Морские ресурсы», Озерновский РКЗ №55 и «Рыбхолкам»). Неизвестно, вошли ли эти компании в периметр сделки с «Гидростроем». Бизнес Salmonica сопоставим с ПБТФ: согласно расчетам Forbes совокупная выручка компаний группы в 2016 году составила почти $150 млн Продажи ПБТФ за тот же год составили 103 млн (расчеты проводились по данным СПАРК и среднему курсу доллара за 2016 год).

Источники «Коммерсанта» в рыбной отрасли оценивают стоимость ПБТФ в $430 млн — почти в четыре раза больше выручки. Чем обусловлена такая высокая цена? Как рассказывал Forbes собеседник на рыбном рынке, стоимость промысловых компаний рассчитывается, исходя исходя из объема закрепленных за ними квот на вылов рыбы. Дороже всего компании стоят, когда только получают квоты. В этом году как раз заканчивается действие десятилетних квот и уже стартовал процесс заключения новых пятнадцатилетних договоров.

Какой объем квот достанется «Гидрострою», станет известно осенью, когда Росрыболовство планирует закончить кампанию по их распределению. В текущем году покупка ПБТФ сделала Верховского крупнейшим рыбопромышленником Дальнего Востока, и вторым — в масштабах страны. По расчетам Forbes, объем квот «Гидростроя» (с учетом ПБТФ) на 2017 год превышает 400 000 тонн (в основном — минтай). У лидера рынка, компании «Норебо» Виталия Орлова — 437 800 тонн. Разрыв по выручке больше — впрочем уже в 2016 году «Гидрострой» занимал по этому показателю второе место среди рыбодобывающих компаний России. Тогда Forbes оценивал выручку компаний холдинга в $334 млн против 756 млн у «Норебо». Более свежих данных о компаниях нет. Выручка ПБТФ за 2017 год составила $111,5 млн (все расчеты — по данным СПАРК и среднему курсу доллара соответствующего года).

Ефиму Малкину и Верховский владеет «Гидростроем» не в одиночку. В этом году у него появились влиятельные партнеры. Бизнесменам и многолетним соратникам Романа Абрамовича Ирине Панченко сейчас принадлежит 50% компании «Поронай», на которую по оценкам Forbes, приходится 20% квот и выручки рыболовецких компаний, входящих в «Гидрострой». В этом году «хозяин Курил» впервые вошел в рейтинг Forbes с оценкой состояния в $500 млн Изменится ли оно после покупки ПБТФ? Узнать у представителей Верховского на на собственные или заемные средства приобреталась приморская компания (эта информация необходима для оценки справедливой стоимости бизнеса), на момент написания статьи не удалось.

Роман Абрамович Рейтинг Forbes: №11 Состояние: $10800млн

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Александр Верховский Рейтинг Forbes: №188 Состояние: $500млн

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Виталий Орлов Рейтинг Forbes: №124 Состояние: $900млн

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