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Калужский микрорайон останется без газа
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Калужский микрорайон останется без газа 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
12 июля в связи с внеплановыми газоопасными работами с 8.00 до 17.00 в нескольких домах на улице Нефтебаза отключат газ. Как сообщили в пресс-службе Газпром газораспределение Калуга, под отключения попадут дома №№ 1,2, 3, 4, 5, 6, 7.
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