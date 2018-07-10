Калужский микрорайон останется без газа

12 июля в связи с внеплановыми газоопасными работами с 8.00 до 17.00 в нескольких домах на улице Нефтебаза отключат газ. Как сообщили в пресс-службе Газпром газораспределение Калуга, под отключения попадут дома №№ 1,2, 3, 4, 5, 6, 7.