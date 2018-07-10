Отсутствие индексации тарифа на транспортировку газа снизит EBITDA «Газпрома» на 0,7%

Согласно информации СМИ, руководство "Газпрома" планирует поднять вопрос об индексации тарифа на транспортировку газа для независимых производителей. Если индексация не произойдет, то по итогам 2018 г. «Газпром», по его расчетам, понесет чистый убыток от транспортировки газа в размере 17 млрд руб. В этом случае компания намерена подать в суд на Федеральную антимонопольную службу , так как тариф на транспортировку не повышался с 2015 г. В то же время "Новатэк" утверждает, что действующие расценки на транспортировку газа более чем на 20% превышают экономически обоснованный уровень, с чем согласна и "Роснефть" , заявляющая об отсутствии экономических оснований для повышения тарифа. Теоретически индексация тарифа на транспортировку газа должна проводиться с 1 июля вместе с индексацией оптовых цен на газ, но в последние два года правительство ограничивается только повышением оптовых цен.

На наш взгляд, индексация оптовых цен на газ при фиксированных размерах затрат на транспортировку повышает конкурентоспособность независимых производителей и оказывает давление на операционные показатели «Газпрома». Напомним, что 27 июня ФАС предложила повысить транспортный тариф на 3,4% (до 13,48 руб. за 1 тыс. куб. м на 100 км). Однако в 2016 и 2017 гг. индексация вообще не проводилась. Рассчитать прямой эффект от индексации тарифа для «Газпрома» довольно затруднительно, учитывая низкий уровень раскрытия информации компанией — в том числе мы не знаем точного размера ее расходов на транзит газа. По нашим оценкам, упомянутый убыток в 17 млрд руб. (272 млн долл.) приведет к снижению EBITDA «Газпрома» за 2п18–1п19 примерно на 0,7%.