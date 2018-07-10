«Алроса» за полгода продала алмазов и бриллиантов на $2,689 млрд 

Алмазодобывающая компания «Алроса» за первое полугодие 2018 года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $2,689 млрд, сообщили в компании.
В том числе объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении за тот же период составил $2,639 млрд, бриллиантов — $49,9 млн «Всего в первом полугодии 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $2,689 млрд При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 6 месяцев 2018 года составила $2,639 млрд, бриллиантов — $49,9 млн», — говорится в сообщении компании.
В июне этого года компания продала алмазов и бриллиантов на общую сумму $390,3 млн «Спрос на весь ассортимент алмазной продукции остается устойчивым, что позволяет компании получать хорошие результаты продаж. Июньские продажи оказались на 35,5% выше, чем в мае этого года, и на 7% выше, чем в июне прошлого года. В целом, во втором квартале был практически не заметен традиционный для этого периода сезонный спад», — сказал заместитель генерального директора компании Юрий Окоемов.