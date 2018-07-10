Ещё
«Алроса» за полгода продала алмазов и бриллиантов на $2,689 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Алроса» за полгода продала алмазов и бриллиантов на $2,689 млрд 

Rambler News Service 31 минуту назад
Алмазодобывающая компания «Алроса» за первое полугодие 2018 года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $2,689 млрд, сообщили в компании.
В том числе объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении за тот же период составил $2,639 млрд, бриллиантов — $49,9 млн  «Всего в первом полугодии 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $2,689 млрд При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 6 месяцев 2018 года составила $2,639 млрд, бриллиантов — $49,9 млн», — говорится в сообщении компании.
В июне этого года компания продала алмазов и бриллиантов на общую сумму $390,3 млн  «Спрос на весь ассортимент алмазной продукции остается устойчивым, что позволяет компании получать хорошие результаты продаж. Июньские продажи оказались на 35,5% выше, чем в мае этого года, и на 7% выше, чем в июне прошлого года. В целом, во втором квартале был практически не заметен традиционный для этого периода сезонный спад», — сказал заместитель генерального директора компании Юрий Окоемов.
Rambler News Service: последние новости
Милонов предложил Медведеву создать государственного туроператора «Интер РАО» сменило гендиректора «дочки» по управлению электростанциями в России «Роснефть» сменила гендиректора оператора проекта «Печора СПГ»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог125
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA142
Проценты по кредитам перейдут по наследству86
Второй мегамост может стать тоннелем52
От Тимати потребовали «ответить за базар»31
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
00:30
От Тимати потребовали «ответить за базар»
Шоу-бизнес
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение