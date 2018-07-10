Банк: банкротство компаний Urban Group не повлияет на работу МИнБ

"У нас в залоге 365 квартир по кредиту строительной подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы на различных объектах, в том числе в интересах Urban Group. Кредит в сумме 640 миллионов рублей. МИнБ не является кредитором застройщиков, входящих в Urban Group. Данный кредит обслуживается заемщиком своевременно и в полном объеме", — пояснил представитель МИнБ.

Ситуация с Urban Group не повлияет на работу кредитной организации, помимо квартир, банк располагает дополнительным высоколиквидным обеспечением в виде поручительства, добавил Борисов. «Оснований для созданий резерва нет. Мы не являемся финансовым партнером Urban Group и не кредитовали его деятельность», — заключил он.

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье , имеющий обязательства перед дольщиками на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в понедельник признал банкротами пять строительных компаний, входящих в Urban Group. Такие решения суд принял по заявлению Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. По доводам юристов фонда, зафиксированы значительная задержка при сдаче домов, нецелевое использование денежных средств, оплата работ по завышенным оценкам.