Банк: банкротство компаний Urban Group не повлияет на работу МИнБ 

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости/Прайм. Банкротство структур девелопера Urban Group никак не скажется на деятельности "Московского индустриального банка" (МИнБ), так он не является финансовым партнером Urban Group и не кредитовал его деятельность, заявил РИА Новости заместитель начальника аппарата президента МИнБ Александр Борисов.
"У нас в залоге 365 квартир по кредиту строительной подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы на различных объектах, в том числе в интересах Urban Group. Кредит в сумме 640 миллионов рублей. МИнБ не является кредитором застройщиков, входящих в Urban Group. Данный кредит обслуживается заемщиком своевременно и в полном объеме", — пояснил представитель МИнБ.
Ситуация с Urban Group не повлияет на работу кредитной организации, помимо квартир, банк располагает дополнительным высоколиквидным обеспечением в виде поручительства, добавил Борисов. «Оснований для созданий резерва нет. Мы не являемся финансовым партнером Urban Group и не кредитовали его деятельность», — заключил он.
Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед дольщиками на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в понедельник признал банкротами пять строительных компаний, входящих в Urban Group. Такие решения суд принял по заявлению Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. По доводам юристов фонда, зафиксированы значительная задержка при сдаче домов, нецелевое использование денежных средств, оплата работ по завышенным оценкам.
Газета «Коммерсант» ранее во вторник сообщила, ссылаясь на данные Росреестра, что на конец мая в залоге у МИнБ были 392 квартиры в нескольких жилых комплексах. Максимальный резерв, который банк в принципе может создать без нарушения нормативов (если не будет сокращать активы или акционеры не окажут дополнительную помощь), — 640 миллионов рублей, подсчитал эксперт издания, и если банку придется создавать резервы по кредиту подрядчикам Urban Group в размере 100%, то нормативы банка окажутся в критической зоне — на минимально допустимом уровне.