Разницу валютных курсов не будут учитывать при продаже облигаций

Покупка российских облигаций станет выгоднее для инвесторов, так как при продаже ценных бумаг не будут учитывать разницу в курсах валют. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

В соответствии с законом, в Налоговый кодекс вносят изменения, освобождающие от налога на доходы физических лиц доходы, получаемые в результате изменения курса иностранной валюты при продаже облигаций в иностранной валюте. Закон направлен на создание стимулов для инвесторов, которые могут вложить средства в ценные бумаги.

По словам зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонида Симановского, закон будет способствовать переводу в российскую юрисдикцию зарубежных активов российских инвесторов.