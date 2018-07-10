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Разницу валютных курсов не будут учитывать при продаже облигаций
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Разницу валютных курсов не будут учитывать при продаже облигаций 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Покупка российских облигаций станет выгоднее для инвесторов, так как при продаже ценных бумаг не будут учитывать разницу в курсах валют. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.
В соответствии с законом, в Налоговый кодекс вносят изменения, освобождающие от налога на доходы физических лиц доходы, получаемые в результате изменения курса иностранной валюты при продаже облигаций в иностранной валюте. Закон направлен на создание стимулов для инвесторов, которые могут вложить средства в ценные бумаги.
По словам зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонида Симановского, закон будет способствовать переводу в российскую юрисдикцию зарубежных активов российских инвесторов.
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