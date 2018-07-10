Эксперт рассказал, что гонит цены на нефть вверх

Нефть сегодня достигла локальных максимумов в рамках своих котировок на мировом рынке — считает аналитик отдела анализа рынков Управления инвестиционного консультирования Тимур Нигматуллин

Нефть находится на локальных максимумах

Дело в том, что фьючерсы на нефть Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,63 процента и достигли показателя в 78,25 долларов за баррель, а августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,62 процента и стоят 74,31 доллара.

Все это свидетельствует о том, что нефть продолжает «работать» в диапазоне 75-80 долларов за баррель с очень небольшими вариациями, причем экспертное сообщество считает, что такая цена является оптимальной для нефтяного рынка.

Другой вопрос, что нефть продолжает оставаться крайне волатильным финансовым инструментом, что очевидно хотя бы потому, что торгуется она во фьючерсах, т.е. в крайне спекулятивной форме. В результате, возникает вопрос — то, что мы имеем сейчас, является какой-то долгосрочной ситуацией на рынке нефти или только локальной видимостью общей стабильности цен.

«В настоящий момент, цены на нефть торгуются на локальных максимумах, т.е. после существенного падения в 2014-16 годах наблюдается непрерывный рост стоимости черного золота на мировом рынке», — констатирует Нигматуллин.

Рост цен на нефть благоволит выполнению майского указа Путина

Это уже успела прочувствовать и отечественная экономика — например, в текущем году, несмотря на, в целом, далеко не самую благоприятную конъюнктуру, федеральный бюджет нашей страны сумеет показать профицит в 0,5 процента от ВВП.

В результате, впервые за четыре года, главный финансовый документ страны будет сведен без дефицита, что является залогом того, что тот пакет обязательств, который указан в майском указе президента РФ Владимира Путина, будет выполнен. И вообще, благоприятная нефтяная конъюнктура открывает России возможность терпимо пережить структурные реформы экономики.

«Ключевым фактором роста цен на нефть является формирование на глобальном энергетическом рынке ее дефицита, несмотря на то, что черное золото является простым сырьем, которое всегда добывается по одной и той же схеме», — заключает Нигматуллин.

Это стандартная ситуация на нефтяном рынке — например, СССР позволил пережить неэффективное государственное управление времен позднего Леонида Брежнева именно огромный дефицит сырья на мировом рынке. Благодаря этому советское государство сумело увеличить объем внутреннего потребления и качество жизни внутри СССР без жестких экономических реформ.

Росту цен на нефть способствует рост мировой экономики

При этом, это же вызвало бум инвестиций в глобальную нефтяную отрасль, что привело к увеличению общего числа игроков на мировом рынке нефти и падению цены в середине восьмидесятых, что наложилось на общие экономические реформы в СССР, которые плавно перешли в развал государства под лозунгом «Перестройки».

Впрочем, тогда, сдавая стратегические позиции Советского Союза в мире, правительство Михаила Горбачева , набрало огромное количество кредитов на Западе, что начисто лишило Москву свободы маневра.

Сейчас же ситуация принципиально другая, поэтому повышение цен на нефть не внесет расслабленности в руководство нашей страны, а только создаст благоприятную конъюнктуру для проведения структурных реформ национальной экономики. Это гарантирует и цена отсечения на нефть, которая установлена в проекте федерального бюджета на 2018-20 годы, в виде 45 долларов.

«Если судить о глобальном рынке, то там в последние два года присутствует дефицит нефти, который толкает цены вверх. Вместе с этим, снижаются глобальные запасы, и возникает рост нефтяных котировок», — резюмирует Нигматуллин.

По словам Тимура Рафаиловича, дефицит на мировом рынке нефти возник в связи с тем, что мировая экономика в настоящее время растет с рекордными темпами со времен международного финансового кризиса. Это 3,5-3,9 процентов в год, что намного выше темпов экономического роста в России, и это, кстати говоря, является для нас стратегической проблемой.

Производители нефти испытывают серьезные проблемы

«В частности, МВФ говорит о том, что мировая экономика вырастит в текущем году на 3,9 процента, что очень много. Помимо этого, на данной ситуации сказывается изменение добычи нефти отдельных государств», — констатирует Нигматуллин.

Например, можно вспомнить Венесуэлу , которая является крупным производителем нефти — там из-за известных сложностей с экономикой общая добыча нефти в стране упала в последние годы на 40 процентов. Все это оказало влияние на систему спроса и предложения в мире. Кроме того, аналогические процессы шли и в других нефтедобывающих странах.

«Есть проблемы с добычей в Ливии , которые не могут быть решены в существующих условиях. Также кумулятивное воздействие на рынок оказывает соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти со стороны ведущих производителей. Оно было заключено в тот момент, когда на рынке нефти еще не было какого-либо существенного дефицита», — заключает Нигматуллин.

Еще надо отметить, что игроки нефтяного рынка закладывают в цену ожидание на то, что санкции США против Ирана с очень высокой вероятностью могут привести к существенному уменьшению добычи нефти в этой стране.

«Речь здесь идет об 1 млн баррелей в сутки, т.е. примерно об 1 проценте от мировой добычи, что является значимой цифрой для глобального рынка нефти, а также общей конъюнктуры цен», — резюмирует Нигматуллин.

Более того, есть проблемы и в США — там присутствует перегрузка национальной трубопроводной системы, что может свести на нет эффект от роста сланцевой добычи, которая там наблюдается после того, как цены на нефть снова пошли вверх.