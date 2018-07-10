Ещё
В Самарской области подорожали коммунальные услуги и морковь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области подорожали коммунальные услуги и морковь 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Цена за кубометр воды выросла на 4%
В Самарской области изменились цены на продукты питания. Об этом сообщили представители Самарастата.
— Самое большое падение цен зафиксировали на белокочанную капусту (28,28 рубля за кг), свежие огурцы (61,34 рубля за кг) и помидоры (86,97 рубля за кг), — рассказали представители ведомства. — Однако цены на морковь продолжают расти. За килограмм корнеплода придется заплатить 52,35 рубля.
Также специалисты отметили рост цен на коммунальные услуги. Холодное водоснабжение и водоотведение в месяц местным жителям обойдутся в среднем в 384,62 рубля (+5%). При этом кубометр холодной воды стоит 25,03 рубля. А водоотведение — 18,46 рубля за кубометр.
63.ru: последние новости
Купаться можно: Роспотребнадзор проверил качество воды на самарских пляжах Минтранс: «Перевозчики не хотят обслуживать маршрут Самара — "Кошелев-Парк" через ТЦ "Мега"» В Самарской области 99 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог125
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA142
Проценты по кредитам перейдут по наследству86
Второй мегамост может стать тоннелем52
От Тимати потребовали «ответить за базар»31
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
00:30
От Тимати потребовали «ответить за базар»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение