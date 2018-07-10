В Самарской области подорожали коммунальные услуги и морковь

Цена за кубометр воды выросла на 4%

Самарской области изменились цены на продукты питания. Об этом сообщили представители Самарастата.

— Самое большое падение цен зафиксировали на белокочанную капусту (28,28 рубля за кг), свежие огурцы (61,34 рубля за кг) и помидоры (86,97 рубля за кг), — рассказали представители ведомства. — Однако цены на морковь продолжают расти. За килограмм корнеплода придется заплатить 52,35 рубля.

Также специалисты отметили рост цен на коммунальные услуги. Холодное водоснабжение и водоотведение в месяц местным жителям обойдутся в среднем в 384,62 рубля (+5%). При этом кубометр холодной воды стоит 25,03 рубля. А водоотведение — 18,46 рубля за кубометр.