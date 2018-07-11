Держи кошелек шире: в Самарской области выросли цены на услуги ЖКХ

Цены на услуги ЖКХ в Самарской области увеличили на 4%

В августе жители Самарской области получат квитанции с новыми ценами за коммунальные услуги. Подорожало буквально всё, даже капремонт. Чиновники просят граждан отнестись к ситуации с пониманием. К тому же, по их расчетам, затраты среднестатистической семьи из трех человек вырастут всего примерно на 200 рублей.

Июльское повышение цен на услуги ЖКХ стало для россиян уже традиционным. В этом году в Самарской области оно составит в среднем 4% с допустимым отклонением до 2,5%.

Больше всего подорожает холодная вода — на 4,5%. Средний тариф в регионе увеличили на 4,5% до 24,3 рубля за кубометр. Но, например, в Самаре он выше — 27,74 рубля за кубометр. При этом по планам коммунальных служб к 2021 году холодная вода подорожает почти до 40 рублей за кубометр.

В Самаре рост тарифов на воду выше, чем по региону

С тарифом на водоотведение аналогичная ситуация. В среднем по региону он вырастет с 1 июля на 3,4% до 14,06 рубля за кубометр. В Самаре он составит 14,74 рубля.

Горячая вода подорожает в регионе в среднем до 133,35 рубля за кубометр, отопление — до 1609,25 рубля за гигакалорию (это единица измерения тепловой энергии).

В Самаре же, напротив, тарифы будут чуть ниже. Для тех, кто получает горячую воду и отопление из городских теплосетей, которые обслуживает «ПТС», кубометр горячей воды будет стоить 36,3 рубля. Цена на отопление составит 1605,98 рубля за гигакалорию. Для жителей тех домов, которые снабжены тепловыми пунктами, будет действовать другой тариф на горячую воду. Стоимость одного кубометра составит 27,74 рубля.

На газ и твердое топливо тарифы вырастут на 3,7–3,8%. В частности, стоимость голубого топлива в квартирах только с газовыми плитами или только с газовыми водонагревателями составит 7,26 рубля. Если в доме есть оба прибора, цена будет ниже — 6,02 рубля за кубометр. Тем, кто также использует газ для отопления, придется теперь платить по 5,2 рубля за кубометр.

За газ придется платить больше

Сжиженный газ в индивидуальных баллонах будут продавать по цене 35,3 рубля за килограмм. При отпуске из групповых резервуарных установок его стоимость составит 25,06 рубля за килограмм (сейчас — 24,14 рубля). Из твердого топлива каменный уголь, например, подорожает до 1190,59 рубля за тонну (сейчас цена — 1147 рублей).

Электроэнергия подорожает на 4,2%. Одноставочный тариф вырастет до 4 рублей за кВт⋅ч. Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета электроэнергии, платеж составит 4,31 рубля за кВт⋅ч в дневной зоне, 2,12 рубля за кВт⋅ч в ночной зоне. При использовании трехтарифной системы придется платить 4,33 рубля за кВт⋅ч в пиковой зоне, 4 рубля за кВт⋅ч в полупиковой зоне и 2,12 рубля в ночной зоне.

Рост тарифов затронет пользователей всех систем учета электроэнергии

Дешевле электричество обходится жителям домов, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками. При стандартном расчете тариф вырастет до 2,8 рубля за кВт⋅ч. Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета электроэнергии, платежи составят 3,01 рубля за кВт⋅ч в дневной зоне, 1,49 рубля за кВт⋅ч в ночной зоне. Стоимость одного кВт⋅ч при использовании трехтарифной системы вырастет до 3,04 рубля в пиковой зоне, 2,8 рубля в полупиковой зоне и 1,49 рубля в ночной зоне.

Впервые увеличили в Самарской области тарифы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Если раньше минимальный размер платежа на капремонт составлял 5,45 рубля за квадратный метр для домов высотой до пяти этажей включительно и 6,27 рубля за квадратный метр для домов свыше пяти этажей, то теперь — 5,67 и 6,52 рубля соответственно.

В 2018 году в Самарской области планируют капитально отремонтировать десятки домов