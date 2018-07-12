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Требования к капиталу страховых компаний ужесточили
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Госдума ужесточила требования к капиталу страховых компаний 

Вести Экономика 10 часов назад
Фото: ТАСС
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который в 1,5 раза увеличивает минимальный размер уставного капитала страховых компаний.
В соответствии с законом повышается до 300 млн руб. базовый размер уставного капитала страховой организации (за исключением страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование), сообщается в документе.
Также изменяются размеры коэффициентов, применяемых к базовому размеру уставного капитала для расчета минимального размера уставного капитала страховой организации.
При этом минимальный размер уставного капитала страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование, устанавливается в сумме 120 млн руб.
Требования к капиталу страховщиков жизни вырастут с 240 млн до 450 млн руб., перестраховщиков — с 480 млн до 600 млн руб.
Поправки вступят в силу с 1 января 2019 г., при этом для действующих страховщиков установлен переходный период: свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 г. Повышение требований будет поэтапным.
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