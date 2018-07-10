Экс-советник Путина имеет долю в американском бизнесе

Волошин входит в консорциум российских инвесторов, его доля в компании не называется, сообщает theGuardian.

Ранее долей в этом бизнесе обладал и миллиардер Роман Абрамович

Ethane расположена в Хьюстоне. Известно, что компания недавно подписала многомиллиардную экспортную сделку с Китаем