Экс-советник Путина имеет долю в американском бизнесе 

Бывший глава штаба Владимира Путина Александр Волошин имеет долю в американской энергетической компании Ethane. Этот бизнес удостоился похвалы президента СА Дональда Трампа за создание рабочих мест для американцев.
Волошин входит в консорциум российских инвесторов, его доля в компании не называется, сообщает theGuardian.
Ранее долей в этом бизнесе обладал и миллиардер Роман Абрамович.
Ethane расположена в Хьюстоне. Известно, что компания недавно подписала многомиллиардную экспортную сделку с Китаем.
Александр Волошин руководил администрацией президента с 19 марта 1999 по 30 октября 2003 год.