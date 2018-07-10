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Экс-советник Путина имеет долю в американском бизнесе
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Экс-советник Путина имеет долю в американском бизнесе 

News.ru 3 часа назад
Бывший глава штаба Владимира Путина Александр Волошин имеет долю в американской энергетической компании Ethane. Этот бизнес удостоился похвалы президента СА Дональда Трампа за создание рабочих мест для американцев.
Волошин входит в консорциум российских инвесторов, его доля в компании не называется, сообщает theGuardian.
Ранее долей в этом бизнесе обладал и миллиардер Роман Абрамович.
Ethane расположена в Хьюстоне. Известно, что компания недавно подписала многомиллиардную экспортную сделку с Китаем.
Александр Волошин руководил администрацией президента с 19 марта 1999 по 30 октября 2003 год.
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