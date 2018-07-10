Яркий SKODA RAPID для жаркого лета!

SKODA RAPID часто покупают на роль единственного или же главного автомобиля в семье, поэтому он сделан с таким расчётом, чтобы всем было удобно в нём что на первом, что на втором ряду.

Ищете причины, чтобы купить новый SKODA RAPID? Атлант-М Тушино может перечислять их очень долго, но есть главные!

Только до 31 июля SKODA RAPID с выгодой до 112 700 рублей. Успейте воспользоваться этим ограниченным предложением!*

Но и это еще не все! Для тех, кто хочет все и прямо сейчас — Атлант-М Тушино предлагает специальную кредитную программу «SIMPLY CLEVER»! Это кредит на покупку нового автомобиля SKODA с остаточной стоимостью. Вы вносите первоначальный платеж, банк выдает кредит на оставшуюся стоимость автомобиля, Вы погашаете часть кредита ежемесячными равными платежами, которые существенно ниже по сравнению с классическим кредитом.

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Подробности о спецпредложениях вы можете узнать у наших менеджеров по телефону +7 (495) 780-9-780 Мы перезвоним

Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Тел. : +7 (495) 780-9-780 www.atlant-motors.ru *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA RAPID Ambition с пакетом WE5 2018 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 июля. Количество автомобилей ограничено.

**Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках продукта «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» для приобретения нового автомобиля марки ŠKODA при предоставлении полного пакета документов: валюта кредита — рубли РФ ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей; первоначальный взнос от 15%. Процентная ставка составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 13,5% годовых Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля.

***Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» для приобретения нового автомобиля ŠKODA: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 8 млн рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 1,5 млн рублей при предоставлении двух документов; первоначальный взнос от 15%. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроке 12 до 60 месяцев — 13,5% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроке от 12 до 60 месяцев — 14,3% годовых. Применительно ко всем продуктам Банка: обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита.