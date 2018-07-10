Рынок РФ еще морально не готов к валовым госзаимствованиям темпом около 50 млрд руб в неделю

Вчера российский долговой рынок приободрился, вторя динамике валют развивающихся стран, которые «устали» от долларового ралли. По итогам дня кривая ОФЗ снизилась на 5-7 бп в доходности на переднем участке кривой и в длине, на среднем участке движение достигало ощутимых 9-10 бп.

По нашему мнению, одним из ключевых источников риска для сегмента ОФЗ остается масштабность первичного предложения со стороны Минфина , в частности, анонсированное в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (документ доступен в сети «Интернет»). Документ предполагает еще более активное привлечение долга с локального рынка, чем обозначалось прежде: в 2019 году объем чистого привлечения заимствований на внутреннем рынке заявлен в 1.48 трлн руб. (против 0.78 трлн руб. в последней редакции закона о бюджете на 2018-2020 гг), в 2020 году — 1.85 трлн руб. (против 1.21 трлн руб.). Заметим, что показатель 2018 года оставлен без изменений на уровне 1.04 трлн руб.

Ожидаемый рост заимствований со стороны Минфина вряд ли выглядит удивительным, в частности, в силу необходимости наполнять Фонд развития инфраструктуры. К тому же, до сих пор Минфин избегал резких движений на первичном рынке, даже постулируя постепенный рост заимствований. Однако, мы полагаем, что локальный рынок все еще морально не готов к валовым госзаимствованиям темпом около 50 млрд руб. в неделю. По этой причине, навес предложения продолжит давить на кривую доходности, прежде всего, на ее длинный участок, где первичная премия остается основным способом привлечения внимания инвесторов.