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«Лукойл» вложит в месторождение Ракушечное на Каспии 500 млрд рублей
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«Лукойл» вложит в месторождение Ракушечное на Каспии 500 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
АСТРАХАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. "Лукойл" инвестирует в месторождение Ракушечное на Каспии, ввод которого запланирован на 2021 год, около 500 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
"Продолжая развитие нефтегазовых месторождений Корчагина и Филановского, «Лукойл» планирует приступить к освоению еще месторождений Ракушечное и Юрия Кувыкина. Запуск Ракушечного запланирован на 2021 год. Общий объем инвестиций с учетом дальнейшего развития месторождения после ввода планируется в объеме около 500 млрд рублей", — сказал Жилкин, выступая с инвестиционным посланием перед местными депутатами, представителями власти, бизнеса и общественности.
По его словам, нефтегазовый сектор и смежные с ним отрасли, традиционно вносят наиболее весомый вклад в экономику региона. В прошлом году было в нее было направлено 90 млрд рублей инвестиций, что на четверть выше уровня 2016 года.
О проектах
"Лукойл" открыл на Каспии шесть крупных многопластовых месторождений (месторождения имени Филановского, имени Корчагина, месторождение Сарматское, Хвалынское, Ракушечное, месторождение 170 километров — прим. ТАСС), также выявлено 10 перспективных структур.
Месторождение имени Филановского «Лукойл» ввел в эксплуатацию в октябре 2016 года. Оно было открыто в 2005 году и стало крупнейшим открытым в России за последние 25 лет. Извлекаемые запасы месторождения составляют около 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубических метров газа.
По информации пресс-службы губернатора Астраханской области, в прошлом году «Лукойл» на своих месторождениях на Каспии (с месторождений имени Филановского и Корчагина — прим. ТАСС) добыл 5,5 млн тонн нефти.
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