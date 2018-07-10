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Автобусный рынок РФ: динамика по регионам
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Автобусный рынок РФ: динамика по регионам 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Автобусный рынок РФ: динамика по регионам Исследование «Автостат Инфо» показало, что с января по май 2018 года в России было продано 6085 новых автобусов. Относительно аналогичного периода прошлого года, когда объем реализации такой техники составил 4623 ед., автобусный рынок в стране вырос на 31,6%.
Мониторинг продаж новых автобусов за первые пять месяце в 2018 года показал, что среди рынков федеральных округов самым емким рынков остается Центральный ФО. В отчетный период здесь было продано 2523 новых автобуса, на 46,5% больше, чем годом ранее. На рынке Приволжского округа было реализовано за тот же период 919 новых автобусов, что на 51,7% превысило продажи прошлого года. Рынок Поволжья занял второе место по продажам новых автобусов в отчетные пять месяцев. Третий по величине продаж результат был зафиксирован в Сибирском округе — 733 ед. техники (+49%). На Урале объем продаж на автобусном рынке вырос за январь-май 2018 года на 52% и составил 635 ед. В Северо-Западном округе в тот же период было реализовано 539 новых автобусов. Местный автобусный рынок «просел» в продажах на 39%. На территории Южного ФО за те же пять месяцев объем реализации новых автобусов составил 467 ед., что на 48,7% превысило продажи прошлого года.
Последние места по емкости автобусного рынка среди федеральных округов занимают Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО. Так, в отчетный период на Дальнем Востоке объем продаж новых автобусов составил 201 ед. (+63,4%), а на Северном Кавказе за те же пять месяцев было реализовано 68 автобусов, что на 11,5% больше результата годичной давности.
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