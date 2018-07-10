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Эксперты считают, что «Прагу» надо переделать в ТЦ
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Эксперты считают, что «Прагу» надо переделать в ТЦ 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Ранее сообщалось, что старейший московский ресторан выставлен на торги за 2,2 миллиарда рублей.
Так, в Knight Frank считают, что арендаторами будущего ТЦ могут стать представители общепита, магазинов, банков и букмекерских контор. Сдать площади одному арендатору будет сложно, отмечают эксперты.
Необходимость перепрофилирования ресторана связана и с тем, что «Прага» долгое время была закрыта, это помешает формированию адекватной рыночной доходности будущему инвестору.
Интерес к объекту будет ограниченным, полагают специалисты, поскольку 2,2 миллиарда рублей — высокая цена, даже несмотря на престижный адрес.
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