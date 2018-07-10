RAEX подтвердило Альфа-Банку рейтинг «ruAA» со «стабильным» прогнозом

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг Альфа-Банка на уровне «ruAA» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в сообщении агентства, «рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями и запасом ликвидности при адекватных оценках достаточности капитала и качества активов, а также высокой оценкой качества корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в связи со статусом системно значимой кредитной организации».

Сильная оценка рыночных позиций обусловлена значимыми конкурентными позициями банка и широкой клиентской базой в сегментах кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса и населения, указывают аналитики. Отмечаются сильные позиции банка в сегментах кредитов наличными и кредитных карт. Агентство оценивает диверсификацию бизнеса и операционного дохода по сегментам как приемлемую (треть доходов формируется за счет безрисковых комиссионных доходов).

Адекватная оценка достаточности капитала обусловлена устойчивостью капитала банка к реализации кредитных рисков (по состоянию на 1 июня 2018 года к снижению норматива Н1.1 до регулятивного минимума может привести полное обесценение более чем 8,6% объема подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без увеличения капитала или сокращения активов под риском). При этом агентство отмечает двукратный рост буфера абсорбции убытков за период с 1 октября 2017 года по 1 июня 2018-го по нормативам Н1.0 и Н1.2, в том числе в результате размещения бессрочных субординированных облигаций в начале текущего года. Агентство положительно оценивает высокие показатели операционной эффективности банка (средний показатель ROE по чистой прибыли за 2014—2017 годы равен 15,4% в соответствии с МСФО) за счет снижения стоимости фондирования, положительной валютной переоценки, а также наращивания объема комиссионных доходов. Однако агентство обращает внимание на высокую зависимость финансового результата банка от волатильных компонентов в форме валютной переоценки, что обусловлено значительной долей корпоративных кредитов в иностранной валюте (более трети валовых активов).

Адекватная оценка качества активов отражает приемлемую долю просроченной задолженности (5% на начало июня) в портфеле кредитов юрлицам, на который приходится около половины активов, в сочетании с приемлемой концентрацией на объектах крупного кредитного риска и невысоким уровнем имущественной обеспеченности кредитного портфеля, обусловленным кредитованием крупных заемщиков с высокими кредитными рейтингами. Отраслевая диверсификация корпоративного кредитного портфеля рассматривается как высокая: по данным МСФО на 1 января 2018-го, на три крупнейшие отрасли деятельности заемщиков (нефтяную промышленность, торговлю и коммерцию, финансовые и инвестиционные компании) приходится 38% корпоративного кредитного портфеля. Розничный кредитный портфель, который формирует около 12% активов, преимущественно представлен необеспеченными кредитами, что обусловило умеренно высокий уровень просроченной задолженности. Однако за год с 1 июня 2017-го она сократилась с 23% до 14%. Положительное влияние на риск-профиль банка также оказывает высокое качество портфеля ценных бумаг.

Сильная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности на фоне существенного объема источников дополнительной ликвидности. Агентство позитивно оценивает высокую диверсификации ресурсной базы банка по кредиторам и источникам фондирования. Также агентство отмечает высокую стабильность ресурсной базы и ее положительную динамику.

Корпоративное управление высоко оценивается агентством с учетом развитой практики управления банковскими рисками. В числе прочего отмечается рост масштабов бизнеса Альфа-Банка темпами выше среднерыночных (за год с 1 июня 2017-го розничный кредитный портфель вырос на 37%, корпоративный — на 25%). «На среднесрочном горизонте фокус развития банка помимо умеренных темпов развития корпоративного кредитования будет направлен на увеличение доли розничного сегмента. Также по итогам 2018 года ожидается рост портфеля привлеченных средств физлиц (преимущественно текущих счетов физлиц) и розничного потребкредитования темпами выше среднерыночных, что позволит поддержать маржинальность и увеличить диверсификацию доходной и ресурсной базы банка», — говорится в релизе RAEX.